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Из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов
Сегодня, 8:47
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Из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне неизвестные "заминировали" различные объекты Петербурга, пишет 78.ru.

Сообщения поступали на телефоны и электронные адреса. Было проверено почти 1,8 тыс. зданий, взрывчатые вещества и взрывные устройства не найдены. Проверка завершилась к 20:00. 

А из Петербургского технического колледжа управления и коммерции, который находится в Калининском районе, эвакуировали 943 человека. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге "заминировали" 122 школы. 

Фото: Pirer.TV 

Теги: калининский район, лжеминеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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