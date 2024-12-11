Из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне неизвестные "заминировали" различные объекты Петербурга, пишет 78.ru.

Сообщения поступали на телефоны и электронные адреса. Было проверено почти 1,8 тыс. зданий, взрывчатые вещества и взрывные устройства не найдены. Проверка завершилась к 20:00.

А из Петербургского технического колледжа управления и коммерции, который находится в Калининском районе, эвакуировали 943 человека.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге "заминировали" 122 школы.

Фото: Pirer.TV