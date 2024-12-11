В Петербурге "заминировали" 122 школы

Ночью 28 января также угрожали взрывами офисов одного из банков.

В Петербурге 27 января и ночью 28 января активизировались лжеминеры, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию накануне поступило семь сообщений о заминировании 122 учебных заведений. На объектах не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Было эвакуировано 865 человек.

Телефонный номер, с которого поступали ложные сообщения, подменили специальной программой. Он принадлежит 20-летней жительнице Ленобласти. По словам девушки, она не звонила в полицию.

Уже сегодня правоохранителям региона из полиции Новокузнецка поступила информация о том, что им позвонил неизвестный. Злоумышленник угрожал взрывами офисов одного из банков. При этом высветился номер жителя Кировского района.

Осмотрели 125 объектов, ничего опасного также не нашли. Работы проводились до 03:15.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов.

Фото: Piter.TV