  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге "заминировали" 122 школы
Сегодня, 8:34
166
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге "заминировали" 122 школы

0 0

Ночью 28 января также угрожали взрывами офисов одного из банков.

В Петербурге 27 января и ночью 28 января активизировались лжеминеры, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию накануне поступило семь сообщений о заминировании 122 учебных заведений. На объектах не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. Было эвакуировано 865 человек. 

Телефонный номер, с которого поступали ложные сообщения, подменили специальной программой. Он принадлежит 20-летней жительнице Ленобласти. По словам девушки, она не звонила в полицию. 

Уже сегодня правоохранителям региона из полиции Новокузнецка поступила информация о том, что им позвонил неизвестный. Злоумышленник угрожал взрывами офисов одного из банков. При этом высветился номер жителя Кировского района.

Осмотрели 125 объектов, ничего опасного также не нашли. Работы проводились до 03:15. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: банк, лжеминеры, учебные учреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии