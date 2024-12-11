В Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов

В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

За последние сутки в Петербурге активизировались лжеминеры, пишет 78.ru 13 января.

На номера городских учреждений 12 января поступило четыре сообщения о минировании пяти объектов. Администрация решила, что эвакуация была не нужна, здания обследовали.

В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Возбуждены уголовные дела, проводится проверка. Злоумышленников ищут.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга "заминировал" дом в Верхних Осельках.

Фото: Piter.TV