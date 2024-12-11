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В Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов
Сегодня, 9:41
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В Петербурге за сутки неизвестные "заминировали" пять объектов

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В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

За последние сутки в Петербурге активизировались лжеминеры, пишет 78.ru 13 января. 

На номера городских учреждений 12 января поступило четыре сообщения о минировании пяти объектов. Администрация решила, что эвакуация была не нужна, здания обследовали. 

В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Возбуждены уголовные дела, проводится проверка. Злоумышленников ищут. 

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга "заминировал" дом в Верхних Осельках. 

Фото: Piter.TV

Теги: лжеминеры, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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