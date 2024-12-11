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Житель Петербурга "заминировал" дом в Верхних Осельках
Сегодня, 14:43
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Житель Петербурга "заминировал" дом в Верхних Осельках

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в заведомо ложном сообщении. 

По данным МВД России, рано утром 9 января правоохранителям поступила информация от неизвестного о якобы существующей угрозе дому на Привокзальной улице в деревне Верхние Осельки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились. 

Был задержан 26-летний житель Адмиралтейского района, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: верхние осельки, лжеминер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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