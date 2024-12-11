Житель Петербурга "заминировал" дом в Верхних Осельках

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в заведомо ложном сообщении.

По данным МВД России, рано утром 9 января правоохранителям поступила информация от неизвестного о якобы существующей угрозе дому на Привокзальной улице в деревне Верхние Осельки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились.

Был задержан 26-летний житель Адмиралтейского района, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом.

Фото: Piter.TV