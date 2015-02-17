"Заминировавший" несколько объектов в Петербурге получил условный срок

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 207 УК РФ (три эпизода). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 8 апреля.

В январе фигурант, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и заявил о "минировании" станции метро "Звездная", здания ГКУ "Городской мониторинговый центр", Южного рынка и оптового рынка. Вину злоумышленник признал полностью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком на такой же срок.

Фото: Piter.TV