Молодая петербурженка "заминировала" Пулково. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 14:25
Злоумышленница отправляла сообщения с угрозами на официальный сайт воздушной гавани.

Транспортная полиция Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в отношении 22-летней местной жительницы, которая "заминировала" аэропорт Пулково. Об этом рассказали 10 февраля в УТ МВД России по СЗФО. 

Злоумышленница отправляла сообщения с угрозами на официальный сайт воздушной гавани. Правоохранители осмотрели территорию, опасные предметы обнаружены не были. По адресу проживания девушки провели обыск и изъяли шесть телефонов, четыре сим-карты, ноутбук и вай-фай роутер. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: петербуржец "заминировал" дом культуры в Отрадном. Мужчина зашел в здание, оставил в холле спортивную сумку и заявил администратору о наличии в ней взрывного устройства. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: лжеминер, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

