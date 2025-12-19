Молодая петербурженка "заминировала" Пулково. Возбуждено уголовное дело

Злоумышленница отправляла сообщения с угрозами на официальный сайт воздушной гавани.

Транспортная полиция Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) в отношении 22-летней местной жительницы, которая "заминировала" аэропорт Пулково. Об этом рассказали 10 февраля в УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленница отправляла сообщения с угрозами на официальный сайт воздушной гавани. Правоохранители осмотрели территорию, опасные предметы обнаружены не были. По адресу проживания девушки провели обыск и изъяли шесть телефонов, четыре сим-карты, ноутбук и вай-фай роутер. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

