Житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом

Мужчина был пьяным.

Житель Петербурга "заминировал" свой же дом на Парголовской улице. Об этом пишет 78.ru.

Вечером 9 декабря полицейским позвонил неизвестный, заявивший, что он взорвет этаж здания из-за проведения аварийных работ и включит газ. Злоумышленником оказался нетрезвый 60-летний мужчина, который проживает в этом доме.

Неадеквата задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Лжеминер помещен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек.

Фото: Piter.TV