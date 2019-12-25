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Житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом
Сегодня, 11:24
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Житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом

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Мужчина был пьяным.

Житель Петербурга "заминировал" свой же дом на Парголовской улице. Об этом пишет 78.ru. 

Вечером 9 декабря полицейским позвонил неизвестный, заявивший, что он взорвет этаж здания из-за проведения аварийных работ и включит газ. Злоумышленником оказался нетрезвый 60-летний мужчина, который проживает в этом доме.  

Неадеквата задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Лжеминер помещен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, парголовская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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