Житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом

Житель Петербурга "заминировал" свой же дом на Парголовской улице. Об этом пишет 78.ru.
Вечером 9 декабря полицейским позвонил неизвестный, заявивший, что он взорвет этаж здания из-за проведения аварийных работ и включит газ. Злоумышленником оказался нетрезвый 60-летний мужчина, который проживает в этом доме.
Неадеквата задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Лжеминер помещен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек.
Фото: Piter.TV
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