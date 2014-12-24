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Из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек
Сегодня, 9:40
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Из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек

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Всего "заминировали" 83 объекта.

Неизвестные "заминировали" школу на Введенской улице в Петроградском районе Петербурга, из-за чего из учреждения эвакуировали порядка 500 человек. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 9 декабря на служебные номера нескольких организаций с неустановленных телефонов поступили пять сообщений о минировании 83 объектов. В их числе – две школы и 79 магазинов. 

Объекты осмотрели, взрывчатые вещества и взрывные устройства не нашли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, пожар школа введенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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