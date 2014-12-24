Из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек

Всего "заминировали" 83 объекта.

Неизвестные "заминировали" школу на Введенской улице в Петроградском районе Петербурга, из-за чего из учреждения эвакуировали порядка 500 человек.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 9 декабря на служебные номера нескольких организаций с неустановленных телефонов поступили пять сообщений о минировании 83 объектов. В их числе – две школы и 79 магазинов.

Объекты осмотрели, взрывчатые вещества и взрывные устройства не нашли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV