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Неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 10:54
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Неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти

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В частности, в службу "112" позвонил мужчина, заявивший, что Ленинградскую АЭС "хотят взорвать".

В полицию 8 декабря поступило семь сообщений об актах терроризма. Было осмотрено порядка 80 объектов, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В частности, рано утром вчера в службу "112" позвонил неизвестный, заявивший, что Ленинградскую АЭС "хотят взорвать". Звонок произвели с номера телефона, который зарегистрирован на жителя Красносельского района. 

На улице Доблести задержали нетрезвого 50-летнего мужчину. Его доставили в межрайонный отдел, опросили и отпустили под обязательство о явке. На территории АЭС не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Задержанного ранее привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством и жестокое обращение с животными. 

Ранее на Piter.TV: школу на Миллионной улице эвакуировали после сообщения о минировании. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленинградская аэс, лжеминер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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