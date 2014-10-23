Неизвестные "заминировали" за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти

В частности, в службу "112" позвонил мужчина, заявивший, что Ленинградскую АЭС "хотят взорвать".

В полицию 8 декабря поступило семь сообщений об актах терроризма. Было осмотрено порядка 80 объектов, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В частности, рано утром вчера в службу "112" позвонил неизвестный, заявивший, что Ленинградскую АЭС "хотят взорвать". Звонок произвели с номера телефона, который зарегистрирован на жителя Красносельского района.

На улице Доблести задержали нетрезвого 50-летнего мужчину. Его доставили в межрайонный отдел, опросили и отпустили под обязательство о явке. На территории АЭС не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Задержанного ранее привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством и жестокое обращение с животными.

Ранее на Piter.TV: школу на Миллионной улице эвакуировали после сообщения о минировании.

Фото: Piter.TV