В Калининском районе мужчина пришел в гости к знакомому и обокрал его квартиру

Общая сумма ущерба составила более 71 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Красноярского края, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Следствие утверждает, что в августе фигурант, находясь в гостях в квартире на Фаворской улице, попросился у хозяина остаться с ночевкой, и тот не отказал. А когда владелец жилья уснул, злоумышленник собрал все ценные вещи и скрылся. Он забрал деньги, музыкальную колонку, игровую приставку и приставку для телевизора, блендер и жесткий диск для компьютера. Общая сумма ущерба составила более 71 тыс. рублей. Все имущество обвиняемый продал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист и его спутница предстанут перед судом за кражу в магазине в Кронштадте.

Фото: Piter.TV