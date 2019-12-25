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В Калининском районе мужчина пришел в гости к знакомому и обокрал его квартиру
Сегодня, 11:02
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В Калининском районе мужчина пришел в гости к знакомому и обокрал его квартиру

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Общая сумма ущерба составила более 71 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Красноярского края, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). 

Следствие утверждает, что в августе фигурант, находясь в гостях в квартире на Фаворской улице, попросился у хозяина остаться с ночевкой, и тот не отказал. А когда владелец жилья уснул, злоумышленник собрал все ценные вещи и скрылся. Он забрал деньги, музыкальную колонку, игровую приставку и приставку для телевизора, блендер и жесткий диск для компьютера. Общая сумма ущерба составила более 71 тыс. рублей. Все имущество обвиняемый продал. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист и его спутница предстанут перед судом за кражу в магазине в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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