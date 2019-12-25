Рецидивист и его спутница предстанут перед судом за кражу в магазине в Кронштадте

Ущерб превысил 6,5 тыс. рублей.

Прокуратура Кронштадтского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего рецидивиста и 35-летней женщины, которым вменяют п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Следствие утверждает, что в июле фигуранты, заранее распределив роли, решили обокрасть магазин на улице Станюковича. Злоумышленница должна была выбрать товары и спрятать корзину в торговом зале около холодильника. Она сложила туда мясные полуфабрикаты, буженину, корейку, солонину, шашлык и мужские домашние тапки, а затем покинула торговую точку. Потом в зал зашел и мужчина, вынесший продукты мимо кассы самообслуживания. Ущерб превысил 6,5 тыс. рублей.

Вину сообщники признали, раскаялись в содеянном и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек, похитивший 20 млн рублей, ответит перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV