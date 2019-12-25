Молодой человек, похитивший 20 млн рублей, ответит перед судом в Петербурге

Деньги были потрачены на технику и другие товары на маркетплейсе, а также на криптовалюту, рестораны и ставки.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Омской области, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Суд установил, что в 2024 году фигурант купил в мессенджере абонентский номер, привязанный к накопительному счету в банке. На вкладе хранилось около 20 млн рублей. Злоумышленник восстановил доступ к личному кабинету потерпевшего и совершил 246 операций по списанию средств. Деньги были потрачены на технику и другие товары на маркетплейсе, а также на криптовалюту, рестораны и ставки.

Виновному назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск пострадавшего о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Ранее на Piter.TV: домработница обокрала квартиру на Шпалерной улице на 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV