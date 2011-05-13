В ночь на 17 марта перекроют съезд с Витебского проспекта

На Витебской развязке временно ограничат движение из-за ремонтных работ. Водителей просят планировать поездки с учетом перекрытия.

Движение по съезду с Витебского проспекта на Витебскую развязку будет полностью остановлено в ближайшие сутки. Ограничение вводится для проведения дорожных работ, сообщили в пресс-службе автомагистрали.

Проезд закроют с 23:00 16 марта до 6:00 17 марта. Автомобилистов призывают заранее продумывать маршруты и учитывать временные неудобства.

Ранее мы сообщали, что в Северной столице официально оформили договоренности о строительстве сразу нескольких отрезков Широтной магистрали скоростного движения. Информацию об этом озвучил губернатор Александр Беглов. Соглашение генерального подряда подписала компания "Широтная магистраль Северной столицы". Документ предусматривает возведение второго, третьего и четвертого этапов трассы. Их совокупная длина превысит 14 километров.

