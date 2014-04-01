Андрей Костин заявил, что новые этапы Широтной магистрали улучшат комфорт жизни в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге стартовало строительство новых этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), что было официально объявлено 31 марта 2026 года. Строительные работы начали с видеоконференции президент России Владимир Путин, а также заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, губернатор города и глава ВТБ Андрей Костин. Этот важный проект поддерживает ВТБ, который является стратегическим партнером города в реализации крупных инфраструктурных инициатив.

Андрей Костин подчеркнул, что ВТБ много лет поддерживает развитие инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), что позволяет эффективно реализовывать проекты. Он отметил, что на долю ВТБ приходится треть всех таких проектов в России, общая стоимость которых превышает 3,5 трлн рублей. Глава ВТБ также выразил гордость за участие в проекте Широтной магистрали, которая сделает город более комфортным для жителей и привлекательным для бизнеса.

Широтная магистраль станет важным элементом транспортной сети Петербурга, соединяя Западный скоростной диаметр и кольцевую автодорогу. Это позволит перераспределить транспортные потоки, снизить нагрузку на городские улицы и улучшить транспортную доступность различных районов города. Строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения между Санкт-Петербургом и компанией "Широтная Магистраль Северной Столицы".

Ранее в ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем.

