В ВТБ назвали три фактора, которые могут ускорить снижение ключевой ставки

Дмитрий Пьянов сообщил о "попутном ветре" в укреплении позиций рубля.

Слабая динамика ВВП, изменение цены отсечения в бюджетном правиле и более крепкий курс национальной валюты могут ускорить снижение ключевой ставки в России. Соответствующей информацией с журналистами поделился первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам группы. Эксперт добавил, что аналитики начнут пересматривать курс рубля на более крепкий в 2026 году из-за "попутного ветра". Он добавил, что пересмотр бюджетного правила перенесен на следующий год, что позитивно отражается на рубле.

Мы считаем, что есть три фактора, которые могут ускорить движение траектории по снижению ключевой ставки вниз ниже, чем наш базовый сценарий. Первый фактор, это динамика ВВП. Мы видим пока слабую динамику экономической активности. <...> Слабая экономическая активность может заставить ЦБ активнее снижать ключевую ставку. Дмитрий Пьянов, председатель правления ВТБ

Напомним, что 20 марта на втором в текущем году заседании совета директоров Банка России принято решение в седьмой раз подряд, начиная с лета 2025 года, снизить ключевую ставку. Сейчас показатель находится на отметке в 15 процентов годовых.

Фото: Piter.tv