Стали известны подробности строительства скоростной магистрали Москва – Петербург

Продолжается строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Промежуточные результаты проекта обсуждали сегодня в Координационном центре Правительства РФ. В подготовительной работе задействованы 21 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники.

На правительственном совещании отметили, что проект состоит из семи этапов. Основные работы развёрнуты на 6-м и 7-м этапах – от станции Крюково до станции Новая Тверь. Этот участок протяжённостью 129 км станет испытательным полигоном для тестирования взаимодействия полотна и первого российского высокоскоростного поезда.

Отметим, что подвижной состав произведут на заводе "Уральские локомотивы" в Свердловской области. Для этой работы привлекли 150 отечественных производителей.

Маршрут Москва-Петербург — это первый этап будущей сети ВСМ, которая свяжет Москву с Екатеринбургом через Нижний Новгород и Казань, а также с Рязанью, Адлером и Минском. В общей сложности на трассе создадут 239 мостов и эстакад общей длиной 180 км.

