Решилась судьба почти 900 недостроев в России

Решилась судьба 896 недостроев в России. Разрабатывается детальный план по завершению строительства больниц, спорткомплексов, дорог и коммунальной инфраструктуры. Речь идет о соцобъектах в разных регионах страны . Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин рассказал о конкретных проектах. Например, власти одобрили реконструкцию двух учреждений Минздрава в Москве и Петербурге. В том числе, учебно-лабораторного корпуса Санкт-Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины.

Благодаря системному подходу к объектам незавершённого строительства мы можем вернуть в строй важные для людей социальные и инфраструктурные объекты, эффективно использовать федеральные ресурсы и создавать условия для дальнейшего развития регионов. Марат Хуснуллин, Заместитель Председателя Правительства

В федеральный реестр включаются недострои, строительство которых велось за счёт средств федерального бюджета. Информацию о них предоставляют госзаказчики, после чего её проверяет межведомственная комиссия.

Фото: Freepik