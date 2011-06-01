В Петербурге заключили договор на строительство трех этапов Широтной магистрали

Компания Широтная Магистраль Северной Столицы подписала соглашение с генподрядчиком о возведении участков общей длиной более 14 км.

В Петербурге подписан договор генерального подряда на строительство второго, третьего и четвертого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Соглашение заключила компания Широтная Магистраль Северной Столицы.

Беглов отметил, что крупные инвестпроекты остаются драйверами развития города. В 2025 году Петербург привлек рекордный объем инвестиций — почти 1,735 трлн рублей, за пять лет прирост составил 137%. Второй этап магистрали протянется почти на два километра от Витебского проспекта до Софийской улицы. Третий участок длиной 2,22 км пройдет от Софийской до Глухоозерского шоссе по левому направлению и до улицы 2-й Луч — по правому. Самый протяженный этап 4.2 составит 6,45 км от Союзного проспекта до КАД. Всего в работу запускают 14,1 км новой трассы.

ШМСД свяжет Красногвардейский, Невский, Фрунзенский, Московский и Кировский районы, дойдет до КАД у Кудрово и уйдет в сторону Всеволожска. Ключевым объектом станет разводной мост в створе Зольной и Фаянсовой улиц длиной почти 463 метра с однокрылой системой развода.

Проект поддержан президентом Владимиром Путиным. Магистраль рассчитана на поток до 100 тыс машин в сутки с разрешенной скоростью 120 км в час. Оплата проезда будет производиться без шлагбаумов по системе Свободный поток. Из-за плотной застройки более трех четвертей дороги пройдет по эстакадам.

Фото: пресс-служба Смольного