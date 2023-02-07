Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа приостановлена из-за сообщения с угрозой

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по проверке всех выставочных пространств и технических зон.

Во вторник, 15 апреля, администрация Государственного Эрмитажа получила анонимное предупреждение, ставящее под угрозу безопасность музея. В связи с этим принято решение временно ограничить доступ посетителей внутрь зданий учреждения, информируетпресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по проверке всех выставочных пространств и технических зон.

Для тех, кто приобрел билеты именно на этот день, предусмотрена возможность посещения основного комплекса позднее. Музей обязательно уведомит общественность сразу же, как только работа вернется к обычному режиму.

Эрмитаж реализует акцию, посвящённую знаменательной дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне. За день до праздника, 8 мая, посетители смогут бесплатно осмотреть Главный музейный комплекс и Главное управление штаб-квартиры.

Видео: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти