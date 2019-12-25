Петербуржец разбил стекло чужой машины и убежал босиком

Босого мужчину нашли на АЗС на Малоохтинском проспекте.

Росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в повреждении чужого автомобиля в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Ленобласти.

Установлено, что в ночь на 6 ноября владелец Kia Ceed сообщил о том, что пьяный мужчина в ходе дорожного конфликта ударил по лобовому стеклу его машины. После этого дебошир сбежал с места происшествия пешком.

Сотрудники Росгвардии оперативно обнаружили мужчину на АЗС на Малоохтинском проспекте. В этот момент на петербуржце не было обуви. Подозреваемого передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что пьяный рецидивист угрожал ножом работнику кафе в Адмиралтейском районе.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и Ленобласти