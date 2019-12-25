Бегал, ругался и дрался. В Петербурге мужчину оштрафовали за дебош на самолете

Пьяный пассажир нецензурно выражался в в адрес бортпроводников.

Московский районный суд назначил штраф Антону Потемкину, устроившему дебош на борту самолета "Азербайджан Эйрлайнс", летевшего из Баку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошёл год назад на рейсе, следовавшем из Баку в Санкт‑Петербург. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался. Также он провоцировал конфликты с бортпроводниками и другими пассажирами, а потом бесцельно ходил по салону.

В какой‑то момент Потемкин упал на одного из пассажиров, а затем нанес несколько ударов кулаком по голове. Успокоить дебошира не удавалось вплоть до посадки в Пулково, где его ждали сотрудники полиции.

В ходе разбирательства Антон Потемкин признал вину и извинился перед пострадавшим. Он попытался компенсировать ущерб, переведя 100 тысяч рублей, однако потерпевший отказался принять деньги. Тогда мужчина направил эту сумму в благотворительные фонды, помогающие участникам СВО.

Согласно решению суда, теперь Потемкину придется заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Ранее пьяная компания получила срок за дебош на борту рейса Калининград — Петербург.

Фото: Piter.TV