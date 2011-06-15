Пьяной компашке дали срок за дебош на борту рейса Калининград — Петербург

Пьяная компания из трех человек устроила конфликт.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор супругам и их знакомому, устроившим пьяный дебош на борту самолета авиакомпании "Россия". Инцидент произошел в ночь на 6 января 2025 года во время рейса "Калининград — Санкт-Петербург".

По материалам суда, трое пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Они громко разговаривали, использовали нецензурную брань и оскорбляли пассажиров и бортпроводников. Один из мужчин "толкал спинку кресла впереди сидящего пассажира". Требования экипажа прекратить нарушения они игнорировали, создавая угрозу безопасности полета.

В отношении одного из участников дебоша применили средство сдерживания. В это время между супругами и одной из пассажирок возник конфликт. Женщина "склоняла мужа к тому, чтобы он зарядил оппонентке", после чего мужчина ударил потерпевшую ладонью по голове. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Все фигуранты признали вину.

Суд назначил обоим мужчинам "три года условного лишения свободы", женщине — "два года условного срока".

Фото: Piter.TV