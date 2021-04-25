Самолет из Петербурга в Москву перенаправлен в Нижний Новгород из-за непогоды

Ранее в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за низкой видимости и тумана.

Самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании "Россия" и следовавший маршрутом из Петербурга в Москву, вынужденно сел в Нижнем Новгороде вследствие сильного тумана в пункте назначения, информирует 78.ru.

Судно изначально планировали посадить в московском аэропорту Шереметьево ориентировочно в 7:30 утра, однако неблагоприятные метеорологические условия помешали этому. Поэтому воздушное судно было направлено на резервный аэродром Нижнего Новгорода, где успешно завершило полет.

