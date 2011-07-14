  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Омской области двое погибли при крушении легкомоторного самолета
Сегодня, 13:08
44
mgoncharova Добавить в Яндекс.Новости

В Омской области двое погибли при крушении легкомоторного самолета

0 0

Перед этим борт проводил авиационные работы.

Легкомоторный самолет "Аэропракт-22" потерпел крушение в Омской области. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Известно, что перед аварией самолет мониторил лесные пожары. Борт нашли утром около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Официальной информации о причинах случившегося пока не поступало. Отметим, что компания, которой принадлежит борт, специализируется на выполнении различных видов авиационных работ в разных районах страны, в частности, в ХМАО и Красноярском крае. 

Ранее сообщалось, что самолет, следующий из Северной столицы в Стамбул, совершил экстренную посадку из-за сигнала бедствия. Борт приземлился в Бухаресте спустя два часа после вылета. По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, судно покинуло воздушную гавань ровно в три часа дня по местному времени, но в пункт назначения так и не добралось. 

Фото: Magnific

Теги: кружение, омск, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии