Самолет Петербург - Стамбул экстренно сел в Румынии из-за сигнала бедствия

Борт, следовавший по маршруту Петербург – Стамбул, изменил курс и приземлился в Бухаресте. Спустя два часа после вылета экипаж подал сигнал бедствия.

Самолет, летевший из Петербурга в Стамбул, экстренно сел в Бухаресте. По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, судно покинуло воздушную гавань ровно в три часа дня по местному времени, но в пункт назначения так и не добралось. Экипаж принял решение изменить маршрут и приземлиться в ближайшем крупном аэропорту.

Спустя два часа после вылета борт Airbus A321neo подал сигнал бедствия. В итоге самолет успешно приземлился в румынском аэропорту. Предположительно, на его борту находилось около 200 человек. Причина экстренной посадки пока неизвестна. По одной из версий, один из пассажиров почувствовал резкое недомогание. На борту никто не смог оказать ему необходимую медицинскую помощь, а терять время было нельзя. Прямое авиасообщение между Россией и Румынией было прервано еще в 2022 году.

Фото: pxhere