Из Петербурга на майские можно было улететь по разным направлениям за 500 рублей

Петербург вошёл в топ-3 популярных направлений по бронированиям авиабилетов на праздники, заняв второе место.

В сервисе "Авиасейлс" сообщили, что на майские праздники из Санкт-Петербурга можно было купить авиабилеты за 500 рублей — по такой цене продавались билеты в Ижевск. Билеты за ту же сумму также были доступны из Сочи, Екатеринбурга и Москвы, уточнили в компании.

В рейтинг самых дешёвых проданных авиабилетов вошли также перелёты из Петербурга в Москву — 1,6 тыс. рублей, из Сочи в Минеральные Воды — 1,8 тыс., из Москвы в Псков — 1,9 тыс., из Нижнего Новгорода в Петербург — 2 тыс., из Улан-Удэ в Красноярск — 2 тыс. рублей.

Дешевле всего за границу можно было купить билеты из Москвы в Бухару (2 тыс. рублей), из Самары в Ереван (2,3 тыс.), из Москвы в Брест (2,4 тыс.) и из Сочи в Стамбул (2,7 тыс.).

Петербург по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники занял второе место, уступив лишь Москве. Калининград замкнул тройку лидеров. Также Северная столица стала второй среди железнодорожных направлений (после Москвы и перед Ростовом-на-Дону). В рейтинге самых популярных направлений среди туристов Петербург оказался на седьмом месте. Доля бронирований в городе составила 13%. Средний чек за ночь в отеле вырос до почти 7,7 тыс. рублей — дороже, чем в Москве (6,6 тыс.).

Самые дешёвые авиабилеты из Северной столицы продавались за 500 рублей в одну сторону. При этом Петербург вошёл в топ-3 популярных направлений по бронированиям авиабилетов на праздники, заняв второе место.

Текст: В сервисе "Авиасейлс" сообщили, что на майские праздники из Санкт-Петербурга можно было купить авиабилеты за 500 рублей — по такой цене продавались билеты в Ижевск. Билеты за ту же сумму также были доступны из Сочи, Екатеринбурга и Москвы, уточнили в компании (цитата по ТАСС).

В рейтинг самых дешёвых проданных авиабилетов вошли также перелёты из Петербурга в Москву — 1,6 тыс. рублей, из Сочи в Минеральные Воды — 1,8 тыс., из Москвы в Псков — 1,9 тыс., из Нижнего Новгорода в Петербург — 2 тыс., из Улан-Удэ в Красноярск — 2 тыс. рублей.

Дешевле всего за границу можно было купить билеты из Москвы в Бухару (2 тыс. рублей), из Самары в Ереван (2,3 тыс.), из Москвы в Брест (2,4 тыс.) и из Сочи в Стамбул (2,7 тыс.).

Петербург по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники занял второе место, уступив лишь Москве. Калининград замкнул тройку лидеров. Также Северная столица стала второй среди железнодорожных направлений (после Москвы и перед Ростовом-на-Дону). В рейтинге самых популярных направлений среди туристов Петербург оказался на седьмом месте. Доля бронирований в городе составила 13%. Средний чек за ночь в отеле вырос до почти 7,7 тыс. рублей — дороже, чем в Москве (6,6 тыс.).

