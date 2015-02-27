Россиянка назвала китайский город Циндао "кусочком Европы без визы"

Туристка посоветовала в Циндао пиво на каждом шагу морепродукты.

Российская туристка Инна, подписчица Telegram-канала "Китай для туриста", рассказала о городе Циндао на востоке Китая. Она назвала его "кусочком Европы без визы".

Девушка отметила, что там можно погулять по улочкам с европейской архитектурой, пройтись вдоль длинной набережной и съесть свежайших морепродуктов. По её словам, на пару дней это интересный вариант для поездки.

Другой россиянин, автор Telegram-канала "Китайские тропы", также поделился впечатлениями о Циндао. Он отметил, что место предлагает туристам привлекательное сочетание моря и гор. По его словам, Циндао не очень популярен у иностранных туристов, и зря. Он не сказал, что город входит в его топ предпочтений, но он определённо заслуживает того, чтобы его посетить.

