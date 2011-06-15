Эрмитаж объявил о дне бесплатного посещения 8 мая

Акция призвана выразить благодарность ветеранам, защищавшим страну в тяжёлые военные времена, а также отдать дань памяти ленинградцам, переживавшим блокаду.

Эрмитаж реализует акцию, посвящённую знаменательной дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне. За день до праздника, 8 мая, посетители смогут бесплатно осмотреть Главный музейный комплекс и Главное управление штаб-квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа.

Акция призвана выразить благодарность ветеранам, защищавшим страну в тяжёлые военные времена, а также отдать дань памяти ленинградцам, переживавшим блокаду, в условиях которой музей сумел сохранить уникальные коллекции. Таким образом, учреждение подчёркивает уважение к героизму поколения победителей и дарит приятный сюрприз горожанам и гостям культурной столицы,

Бесплатнные входные билеты станут доступными для бронирования онлайн на официальной странице музея. Помимо этого, посетителям предоставляется возможность приобрести билет прямо в кассе 8 мая.

Подробная инструкция по посещению музея в указанный день появится дополнительно. Стоит учитывать, что на следующий день, 9 мая, совпадающий с праздником Дня Победы, Эрмитаж традиционно прекращает приём посетителей.

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Фото: Piter.TV