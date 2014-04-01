Петергофские фонтаны запустят 26 апреля

Весенний праздник фонтанов в музее-заповеднике запланирован на 17 мая.

Запуск фонтанов Петергофа в 2025 году запланирован на 26 апреля. А традиционный Весенний праздник фонтанов – на 17 мая. Его тему, впрочем, объявят позже, – сообщили в ТАСС со ссылкой на генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Романа Коврикова.

Двадцать шестого апреля в музее-заповеднике "Петергоф" состоится первый пуск фонтанов в 2025 году. Именно с этого дня все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября. Весенний праздник фонтанов состоится 17 мая. Роман Ковриков, генеральный директор музея-заповедника "Петергоф"

Руководитель Петергофа также отметил, что все льготы – для граждан России и Белоруссии, детей до 14-ти лет, пенсионеров и студентов – сохранятся. Ежедневное бесплатное посещения музея-заповедника доступно для многодетных семей. Кроме того без изменений остались и программы бесплатных утренних и вечерних часов в парках "Александрия" и "Ораниенбаум".

Ранее мы рассказывали, что держатели "Серебряного возраста" смогут бесплатно посетить Эрмитаж.

Фото: ВКонтакте / Петергоф