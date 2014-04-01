Держатели "Серебряного возраста" смогут бесплатно посетить Эрмитаж

С 1 апреля петербуржцы пенсионного и предпенсионного возраста, имеющие при себе карту "Серебряный возраст" смогут бесплатно, по электронному сертификату, посетить Эрмитаж, – сообщают в пресс-службе музея.
Напомним, что с этого года держатели карты могут приобрести сертификат. Его номинал составляет 1500 рублей, на которые можно посетить любые, участвующие в городской программе музеи.
В Эрмитаже с этим сертификатом можно будет попасть в:
- Главный музейный комплекс (без экскурсии) – 500 рублей (предпенсионный возраст), 300 рублей (пенсионный возраст);
- Главный Штаб (без экскурсии) – 500 рублей (предпенсионный возраст). Для пенсионеров вход бесплатный;
- Дворец Меншикова (с экскурсией) – 700 рублей;
- Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" (с экскурсией) – 700 рублей.
Билеты по электронному сертификату оформляются в кассах со специальным знаком и только на текущий день. Дополнительные услуги придется приобретать в кассе отдельно – сертификат покрывает собой только цену билета в музей.
Ранее мы сообщали, что в Северной столице обустроят 145 новых зеленых зон.
Фото:Telegram / Эрмитаж
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