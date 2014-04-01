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Держатели "Серебряного возраста" смогут бесплатно посетить Эрмитаж
Сегодня, 20:35
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Держатели "Серебряного возраста" смогут бесплатно посетить Эрмитаж

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Музей присоединился к программе электронного сертификата для пенсионеров и предпенсионеров.

С 1 апреля петербуржцы пенсионного и предпенсионного возраста, имеющие при себе карту "Серебряный возраст" смогут бесплатно, по электронному сертификату, посетить Эрмитаж, – сообщают в пресс-службе музея.

Напомним, что с этого года держатели карты могут приобрести сертификат. Его номинал составляет 1500 рублей, на которые можно посетить любые, участвующие в городской программе музеи.

В Эрмитаже с этим сертификатом можно будет попасть в:

  • Главный музейный комплекс (без экскурсии) – 500 рублей (предпенсионный возраст), 300 рублей (пенсионный возраст);
  • Главный Штаб (без экскурсии) – 500 рублей (предпенсионный возраст). Для пенсионеров вход бесплатный;  
  • Дворец Меншикова (с экскурсией) – 700 рублей;
  • Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" (с экскурсией) – 700 рублей.

Билеты по электронному сертификату оформляются в кассах со специальным знаком и только на текущий день. Дополнительные услуги придется приобретать в кассе отдельно – сертификат покрывает собой только цену билета в музей.

Ранее мы сообщали, что в Северной столице обустроят 145 новых зеленых зон.

Фото:Telegram / Эрмитаж

Теги: серебряный возраст, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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