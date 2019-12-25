"Серебряный центр" для пожилых петербуржцев появится в Приморском районе

Центр будет обслуживать до 140 человек в смену.

В Приморском районе на Туристской улице построят "Серебряный центр" — ранее на этом участке предполагалось строительство паркинга. Решение об изменении назначения территории утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава города подчеркнул, что проект вписывается в региональный приоритет "Серебряный возраст": в Петербурге формируют инфраструктуру, которая поможет старшему поколению вести активную и насыщенную жизнь. Как отметил Беглов, центр будет обслуживать до 140 человек в смену.

Поддержка людей "серебряного возраста" — это один из десяти ключевых приоритетов развития Северной столицы на период до 2030 года. В рамках этой инициативы формируется сеть центров районного и городского уровня. Новые "Серебряные центры" помимо Приморского, планируют открыть в Красногвардейском, Невском и Красносельском районах.

Масштабный проект "Серебряный возраст" реализуют в городе с 2024 года. В рамках инициативы, в центре Петроградской стороны открыт специализированный Центр женского здоровья, где обследования предоставляются бесплатно.

Фото: Piter.TV