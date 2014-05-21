Стало известно, как получить электронный сертификат на билеты в петербургские музеи

Сертификат доступен гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста: мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет.

С 1 марта жители Петербурга серебряного возраста смогут получить сертификат на покупку билетов в музеи стоимостью 1500 рублей благодаря инициативе губернатора города. Подробности о том, как оформить этот сертификат, предоставили "Петербургскому дневнику" специалисты проекта "Единая карта петербуржца".

Сертификат доступен гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста: мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Обязательное условие — наличие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. Сертификат можно привязать как к "Единой карте петербуржца", так и к карте "Серебряный возраст". Если у вас уже есть одна из этих карт, вторая не потребуется.

Начиная с сентября 2024 года, для пожилых жителей города выпускается "Единая карта петербуржца" исключительно в варианте дизайна "Серебряный возраст". Оформить эту карту можно в банках-партнёрах проекта. Для получения сертификата нужно обратиться в любой офис МФЦ или воспользоваться порталом "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" с 1 марта 2025 года. Вам понадобится паспорт, СНИЛС и данные вашей карты ("Единая карта петербуржца" или карта "Серебряный возраст"). Процесс занимает около 7–10 рабочих дней после подачи заявки.

О результатах рассмотрения заявления вы узнаете через личный кабинет на портале госуслуг или получите уведомление на электронную почту, указанную при подаче документов.

Более 30 музеев Петербурга участвуют в программе. Список музеев будет размещён на портале и в мобильном приложении "Единой карты петербуржца", а также на сайте Комитета по культуре Петербурга. Сертификат предназначен только для приобретения билетов лично получателем социальной помощи.

Функция доплаты за билет, если сумма сертификата недостаточна пока не предусмотрена, однако разработчики обещают её реализовать в будущем. Условия скидок стоит уточнять непосредственно в каждом музее, поскольку тарифная политика разных учреждений может различаться.

Билеты с использованием сертификата можно приобретать только в кассах музеев, помеченных специальными наклейками. Сертификат предназначен исключительно для оплаты билетов в музеи, но возможно расширение программы в будущем.

Срок действия сертификата составляет 12 месяцев с момента его активации. Средства, оставшиеся на счету по истечении этого периода, возвращаются в бюджет города.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще оформлять услуги в электронном виде.

Фото: Правительство Петербурга