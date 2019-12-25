Специалисты МФЦ помогут без предварительной записи, 7 дней в неделю.

Петербуржцы стали чаще оформлять услуги в электронном виде. Об этом говорит статистика МФЦ Петербурга. Число посетителей, выбравших режим самообслуживания для оформления госуслуг за год выросло в три раза и составило миллион 44 тысячи обращений.

Самые востребованные электронные сервисы в МФЦ: регистрация по месту жительства и пребывания, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, справка об отсутствии судимости, карта болельщика. На февраль 2025 года в секторах пользовательского сопровождения МФЦ Петербурга доступно 132 электронные услуги.

Чтобы подать электронное заявление, требуется подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее также оформляют в МФЦ. Так в центрах "Мои Документы" обеспечивается комплексный подход к популяризации цифровых услуг и сервисов.

Подтверждённая учётная запись в ЕСИА - своего рода электронный паспорт для доступа к государственным сайтам, порталам и системам. Для пользователя - это просто логин (телефон или номер СНИЛС) и пароль, которые используется для входа в личный кабинет на едином портале государственных услуг. ЕСИА нужна, чтобы войти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, для выпуска бесплатной электронно-цифровой подписи в приложении Госключ, чтобы в электронном виде подписывать юридически значимые документы. Сегодня ЕСИА требуется для регистрации биометрических персональных данных в единой биометрической системе, чтобы, например, расплачиваться улыбкой в магазинах.

За год в МФЦ Петербурга было оформлено почти 320 тысяч (319452) обращений на создание, восстановление, удаление учётной записи в ЕСИА. Это на 28% больше, чем в 2023 году. Пользоваться подтверждённой учётной записью в ЕСИА безопасно, если соблюдать простейшие правила. Использовать сложный восьмизначный пароль из строчных и заглавных букв, цифр и специальных знаков. Никогда и никому не сообщать коды подтверждения из СМС – их спрашивают только мошенники, причем неважно по телефону или в электронной переписке.

В 2024 году более половины обращений по оформлению ЕСИА (185256) петербуржцы подали на восстановление учётной записи. Если пароль от учетной записи был утерян или скомпрометирован, то не стоит отчаиваться. Необходимо как можно скорее обратиться в ближайший МФЦ и просто оформить услугу по восстановлению учётной записи в ЕСИА.

Специалисты МФЦ помогут без предварительной записи, 7 дней в неделю. МФЦ работают во всех районах города. Талоны электронной очереди выдаются с 9-30 до 20-00.

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Фото: Пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"