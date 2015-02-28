Карту "Серебряный возраст" могут запустить по всей России

Проект уже успешно реализован в Петербурге, где местные жители оформили свыше 100 тысяч таких карт.

В Госдумы предложили распространить карту "Серебряный возраст" на всю территорию России. Предполагается, что воспользоваться этой картой смогут все жители страны старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от региона проживания.

Проект уже успешно реализован в Петербурге, где местные жители оформили свыше 100 тысяч таких карт. Это стало важной частью программы поддержки старшего поколения, сообщает РИА Новости.

Карта "Серебряный возраст" входит в одноименную программу, инициированную губернатором. Программа охватывает такие сферы, как здравоохранение, спорт, образование и досуг.

Начиная с марта, пенсионеры смогут получить электронные сертификаты на сумму 1500 рублей для покупки билетов в городские и федеральные музеи. Оформление сертификатов возможно через МФЦ или районные администрации.

Ранее мы сообщили о том, что Невский проспект хотят полностью избавить от ларьков и летних веранд.

Фото: Правительство Петербурга