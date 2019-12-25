Невский проспект хотят полностью избавить от ларьков и летних веранд

В Смольном рассчитывают минимизировать количество временных торговых точек в городе.

Власти Петербурга планируют ликвидировать все киоски, торговые тележки и сезонные ресторанные веранды на Невском проспекте, согласно данным издания "ДП". К примыкающим улицам предполагается применить менее жесткие меры — там рестораны смогут продолжать работу на открытом воздухе. В Смольном рассчитывают минимизировать количество временных торговых точек в городе.

Зимой комитет по промышленной политике, инновациям и торговле утвердил новый список временных торговых объектов, который был сокращён почти на тысячу позиций. Всего планируется исключить около 1800 объектов.

Хотя исключение из перечня не означает автоматического прекращения действующих договоров, юристы ищут возможные нарушения, особенно касающиеся сферы деятельности комитета по энергетике и инженерному обеспечению (например, наличие инженерных коммуникаций под объектом). Ранее такие ситуации удавалось урегулировать путем переноса объекта, однако теперь вопрос о предоставлении альтернативных мест даже не рассматривается.

Ранее мы сообщили о том, что незаконные ларьки на Муринской дороге снесут по требованию прокуратуры.

Фото: Piter.TV