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Незаконные ларьки на Муринской дороге снесут по требованию прокуратуры
Сегодня, 12:10
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Незаконные ларьки на Муринской дороге снесут по требованию прокуратуры

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Прокуратура Красногвардейского района Петербурга в ходе проверки соблюдения земельного законодательства при благоустройстве территории обнаружила незаконные торговые точки.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга в ходе проверки соблюдения земельного законодательства при благоустройстве территории обнаружила незаконные торговые точки, расположенные недалеко от домов 14 и 16 на Муринской дороге.

Как сообщили в надзорном органе, поводом для проверки стала жалоба одного из местных жителей, который указал на то, что временные торговые объекты мешают жителям.

Установлено, что коммерческое предприятие установило точки продажи продовольственных и непродовольственных товаров на земельном участке без соответствующего разрешения комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. Проекты благоустройства этих объектов не были согласованы.

В суд было подано исковое заявление с требованием обязать компанию демонтировать несогласованные объекты. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения, уточнили в прокуратуре.

Ранее мы сообщили о том, что по требованию прокуратуры могут закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: прокуратура, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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