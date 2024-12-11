Незаконные ларьки на Муринской дороге снесут по требованию прокуратуры

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга в ходе проверки соблюдения земельного законодательства при благоустройстве территории обнаружила незаконные торговые точки.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга в ходе проверки соблюдения земельного законодательства при благоустройстве территории обнаружила незаконные торговые точки, расположенные недалеко от домов 14 и 16 на Муринской дороге.

Как сообщили в надзорном органе, поводом для проверки стала жалоба одного из местных жителей, который указал на то, что временные торговые объекты мешают жителям.

Установлено, что коммерческое предприятие установило точки продажи продовольственных и непродовольственных товаров на земельном участке без соответствующего разрешения комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. Проекты благоустройства этих объектов не были согласованы.

В суд было подано исковое заявление с требованием обязать компанию демонтировать несогласованные объекты. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения, уточнили в прокуратуре.

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга