По требованию прокуратуры могут закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте

Отель сделан в квартире.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при оказании гостиничных услуг. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 5 февраля.

Было установлено, что одна из квартир в доме 25 по Рижскому проспекту используется собственником как однокомнатные апартаменты. Вход в них осуществляется через общий подъезд, и это создает неудобства для соседей.

Согласно федеральному законодательству, организация оказания гостиничных услуг в жилых помещениях не допускается. Районный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании владельца квартиры устранить нарушения, а также о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности отеля до момента вынесения решения по иску.

Ранее на Piter.TV: на Чкаловском проспекте в помещении отеля оказался бордель.

Фото: Piter.TV