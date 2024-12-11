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По требованию прокуратуры могут закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте
Сегодня, 10:17
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По требованию прокуратуры могут закрыть незаконную гостиницу на Рижском проспекте

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Отель сделан в квартире.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при оказании гостиничных услуг. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 5 февраля. 

Было установлено, что одна из квартир в доме 25 по Рижскому проспекту используется собственником как однокомнатные апартаменты. Вход в них осуществляется через общий подъезд, и это создает неудобства для соседей. 

Согласно федеральному законодательству, организация оказания гостиничных услуг в жилых помещениях не допускается. Районный прокурор направил в суд исковое заявление об обязании владельца квартиры устранить нарушения, а также о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности отеля до момента вынесения решения по иску. 

Ранее на Piter.TV: на Чкаловском проспекте в помещении отеля оказался бордель. 

Фото: Piter.TV

Теги: гостиница, прокуратура петербурга, рижский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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