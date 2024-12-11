На Чкаловском проспекте в помещении отеля оказался бордель

Для трудоустройства туда девушки должны были пройти теоретический курс и сдать экзамены.

В Петроградском районе полицейские в помещении отеля в доме 60 по Чкаловскому проспекту накрыли салон интим-услуги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Как рассказали в МВД, в ходе расследования уголовного дела полицейские вышли на организатора подпольного бизнеса. Ею оказалась 46-летняя женщина. По оперативным данным, под ее руководством функционировал штат из двух постоянных сотрудниц, 29 и 40 лет. Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий Telegram-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи "экзамена" соискательницам обещали заработную плату более 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были работать 48 часов в неделю.

Средний чек за услуги составлял примерно 16 тысяч рублей с клиента. Организатор борделя задержана и доставлена в полицию для дальнейшего разбирательства, работавшие на нее женщины привлечены к административной ответственности. Также полицейские заинтересовалась владельцем отеля, сдавшим свои помещения сомнительным арендаторам. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее организаторы притона в квартире в переулке Каховского были отправлены в колонию.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО