  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Организаторы притона в квартире в переулке Каховского отправлены в колонию
Сегодня, 14:59
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Организаторы притона в квартире в переулке Каховского отправлены в колонию

0 0

Женщина работала в заведении администратором, а мужчина был охранником.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины. Им вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией), рассказали в надзорном ведомстве.

Подсудимые организовали притон в одной из жилых квартир в доме по переулку Каховского. Женщина работала в заведении администратором, а мужчина был охранником. 

Обвиняемые в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти подросток подозревается в изнасиловании двоюродной сестры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: переулок каховского, притон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии