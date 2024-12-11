Организаторы притона в квартире в переулке Каховского отправлены в колонию

Женщина работала в заведении администратором, а мужчина был охранником.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины. Им вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией), рассказали в надзорном ведомстве.

Подсудимые организовали притон в одной из жилых квартир в доме по переулку Каховского. Женщина работала в заведении администратором, а мужчина был охранником.

Обвиняемые в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

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