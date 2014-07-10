Администратор притона в Петербурге оштрафована на 100 тысяч рублей

В Приморском районе города суд вынес приговор женщине, организовавшей работу притона для интимных услуг. Нарушительница полностью признала вину и получила штраф в 100 тысяч рублей.

Приморский районный суд Петербурга вынес вердикт женщине, исполнявшей обязанности администратора в притоне. Её признали виновной в организации занятий проституцией, сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Вместе с сообщниками фигурантка вступила в преступный сговор ради извлечения дохода. Она обеспечивала бесперебойную работу заведения: поддерживала порядок, подбирала девушек для предоставления услуг и отвечала на звонки потенциальных клиентов.

Согласно данным следствия, администратор согласовывала время визитов и их стоимость. Час интимного обслуживания обходился посетителям в 8 тысяч рублей. Все вырученные средства женщина забирала себе, после чего рассчитывалась с работницами.

В судебном заседании подсудимая полностью признала собственную вину. Дело рассматривалось в особом порядке. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV