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В Ленобласти 16-летний подросток подозревается в изнасиловании двоюродной сестры
Сегодня, 8:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 16-летний подросток подозревается в изнасиловании двоюродной сестры

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Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несовершеннолетний житель Ленобласти подозревается в насилии над двоюродной сестрой. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 30 января обратился житель Волосовского района. Он рассказал, что 28 января его падчерица подверглась сексуальному насилию. Позднее в полицию пришла мама девочки и сообщила, что 16-летний двоюродный брат изнасиловал 15-летнюю девочку, когда они оба были в гостях у бабушки.

Подросток доставлен в правоохранительные органы. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге журналиста-пенсионера заподозрили в педофилии.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, насилие, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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