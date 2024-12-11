В Ленобласти 16-летний подросток подозревается в изнасиловании двоюродной сестры

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несовершеннолетний житель Ленобласти подозревается в насилии над двоюродной сестрой. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 30 января обратился житель Волосовского района. Он рассказал, что 28 января его падчерица подверглась сексуальному насилию. Позднее в полицию пришла мама девочки и сообщила, что 16-летний двоюродный брат изнасиловал 15-летнюю девочку, когда они оба были в гостях у бабушки.

Подросток доставлен в правоохранительные органы. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге журналиста-пенсионера заподозрили в педофилии.

Фото: Piter.tv