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В Петербурге журналиста-пенсионера заподозрили в педофилии
Сегодня, 8:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге журналиста-пенсионера заподозрили в педофилии

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Пенсионер был задержан и дал признательные показания. 

Пожилого жителя Невского района, который раньше работал журналистов, заподозрили в насилии над ребенком. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Правоохранители полагают, что  с июня по декабрь 2023 года 79-летний мужчина в своей квартире на улице Коллонтай совершил в отношении шестилетнего ребенка действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Пенсионер был задержан и дал признательные показания. 

О подозреваемом известно, что он выпускник журфака, работал в газете в Ленинградской области.

Жителя Казани подозревают в развращении 11-летней петербурженки.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, педофилия
Категории: Лента новостей,

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