В Петербурге журналиста-пенсионера заподозрили в педофилии

Пожилого жителя Невского района, который раньше работал журналистов, заподозрили в насилии над ребенком. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Правоохранители полагают, что с июня по декабрь 2023 года 79-летний мужчина в своей квартире на улице Коллонтай совершил в отношении шестилетнего ребенка действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.
Пенсионер был задержан и дал признательные показания.
О подозреваемом известно, что он выпускник журфака, работал в газете в Ленинградской области.
Жителя Казани подозревают в развращении 11-летней петербурженки.
Фото: Piter.tv
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