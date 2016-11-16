Жителя Казани подозревают в развращении 11-летней петербурженки

В Казани, в общежитии на улице Академика Арбузова опергруппой петербургского угрозыска 23 декабря по подозрению был задержан 40-летний неработающий мужчина.

Педофила из Казани вычислили и задержали петербургские полицейские.

По данным АН "Оперативное прикрытие", мама 11-летней петербурженки 25 ноября заявила в полицию на неизвестного, который с августа 2024 года через мессенджер развращал её дочь. Он выманил у неё интимные видео и фото. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста).

В Казани, в общежитии на улице Академика Арбузова опергруппой петербургского угрозыска 23 декабря по подозрению был задержан 40-летний неработающий мужчина. При обыске у него изъят сотовый телефон, где обнаружены переписки сексуального характера с несовершеннолетними, а также фото- и видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Ранее задержали петербуржца, который 10 лет назад совершил противоправные действия в отношении 7-летней девочки.

Фото: Piter.tv