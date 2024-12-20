Задержали петербуржца, который 10 лет назад совершил противоправные действия в отношении 7-летней девочки

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Полицейские Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, совершенных 10 лет назад. Подробности рассказали в региональном МВД.

На тот момент раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако спустя время полицейские воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель, освободившийся недавно из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступления в отношении детей.

Установлено, что в 2014 году на территории аквапарка, в доме 72 по Приморскому проспекту, злоумышленник совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки (на тот момент 7 лет).

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Фигурант был задержан полицейскими по месту проживания, в одном из домов на улице Маршала Захарова. Он был изобличен и дал признательные показания. У мужчины также нашли запрещенные фотоизображения с участием несовершеннолетних.

Видео: МВД