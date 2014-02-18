Суд приостановил дело об убийстве в апарт-отеле Петербурга

Суд приостановил производство по делу о гибели 28-летней женщины в апарт-отеле в центре Петербурга. Фигурант заключил контракт с Минобороны и был передан военным.

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство начальника пункта отбора на военную службу и приостановил производство по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, фигурант добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции и был передан в распоряжение Министерства обороны РФ.

По данным следствия, 30 ноября 2025 года в комнате апарт-отеля на Невском проспекте уроженец Кавказа с силой схватил 28-летнюю женщину за шею и уткнул лицом в подушку, перекрыв доступ кислорода. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Спустя полгода суд принял решение о передаче обвиняемого военным.

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Фото: Piter.TV