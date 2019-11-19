Эксперт Подольская рассказала, как перенести отпуск при открытии больничного

В президентской академии объяснили, быть сотруднику, который заболел во время ежегодного отпуска.

Если человек заболел во время своего отпуска, то ему следует написать заявление работодателю и приложить к нему закрытый больничный лист. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала эксперт из Президентской академии Татьяна Подольская. Она добавила, что работодатель не вправе самостоятельно определять новые даты отпуска для своего сотрудника. Они должны быть согласованы с самим работником, так как федеральный закон прямо предусматривает необходимость учитывать пожелания человека.

Необходимо подать работодателю заявление и приложить к нему закрытый листок нетрудоспособности. В заявлении следует указать даты, на которые работник просит перенести неиспользованные дни отпуска.Татьяна Подольская, специалист

Говоря о финансовой стороне вопроса, при продлении отпуска перерасчет ранее выплаченных отпускных не производится. Однако за дни болезни также выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. При условии, что работник выбирает перенос отпуска, в этом случае местная бухгалтерия производит перерасчет. Ранее выплаченные отпускные за неиспользованные дни засчитываются в счет оплаты перенесенного отпуска либо иных причитающихся человеку выплат.

Россиянам рассказали, сколько можно получить по больничному при увольнении.

Фото: Piter.tv