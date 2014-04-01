В Северной столице обустроят 145 новых зеленых зон

И 77 объектов городского значения.

Ряд изменений был внесен сегодня в Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования". Согласно правкам, в городе появится 145 (или 285 га) новых зеленых зон, – сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Северной столицы.

Новые зеленые территории обустроят во всех 18-ти районах Петербурга. Кроме того, в городе появится 77 новых объектов городского значения. Правки также уточняют границы 233 существующих объектов, включают в реестр 59 территорий местного значения и корректируют границы свыше 250-ти территорий.

Работа над изменениями, как сообщают в пресс-службе, велась на основе более 800 обследований, а также исходя из просьба местных жителей, которые те оставляли через портал ГИС "Региональная геоинформационная система".

Зеленые территории – это "лёгкие" нашего города, основа экологического каркаса и важная часть комфортной жизни петербуржцев. Принятые изменения позволят увеличить площадь зеленых зон и сделать их доступнее для жителей всех районов. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что весенний месячник по благоустройству стартует в Петербурге 1 апреля.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга