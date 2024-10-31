Весенний месячник по благоустройству стартует в Петербурге 1 апреля

Город ждет масштабная уборка после зимы.

С завтрашнего дня в Северной столице стартует ежегодный весенний месячник по благоустройству. В городе запланирована масштабная уборка территорий после зимнего периода, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники районных администраций Петербурга вместе с Государственной жилищной инспекцией будут следить за санитарным и техническим состоянием жилищного фонда, а также за качеством уборки придомовых территорий.

В рамках месячника специалистами будет проведен осмотр территорий вблизи домов, объектов внешнего благоустройства и мест общего пользования многоквартирных домов.

Задача весеннего месячника – комплексная зачистка городских территорий после зимы и подготовка к весенне-летнему периоду эксплуатации многоквартирных домов. Администрация Санкт-Петербурга

Как отмечают в пресс-службе, несвоевременная и некачественная уборка повлечет за собой административную ответственность управляющих компаний и ответственных лиц.

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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга