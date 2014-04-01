На Московском проспекте приведут в порядок 2 км асфальтных дорог

Работы планируют завершить к началу августа.

Дорожники обновят участок Московского проспекта от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Порядка 2 км асфальтных дорог планируют привести в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", – сообщают в пресс-службе портала нацпроектов России.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят тротуары и бордюрный камень, пришедшие в негодность после многих лет эксплуатации. Новый асфальт подберут по технологии объемного проектирования, суть которой заключается в подборе наиболее подходящей смеси для каждой отдельной дороги.

В настоящее время на участке дороги уже ведутся работы. Дорожники начали заменять бортовой камень и укладывать бетонные плитки на тротуарах. В начале апреля специалисты приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части. Напомним, ранее мы писали, что дорожные работы на Московском проспекте перекроют движение.

Завершить все запланированные работы планируется до 1 августа текущего года.

Ранее мы также писали, что на территории Козьего болота на Петроградской стороне стартовали археологические работы.

Фото: Национальные проекты России