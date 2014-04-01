На территории Козьего болота на Петроградской стороне стартовали начале археологические работы

Жителям Петербурга представили краткий исторический обзор и сведения о начале археологических исследований.

Жителям Петербурга представили краткий исторический обзор и сведения о начале археологических исследований на территории Козьего болота на Петроградской стороне, сообщили в пресс-службе Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН.

Новость о том, что антропологи реконструировали облик первых строителей Петербурга, вдохновила археологов на идею поделиться результатами собственных исследований.

Ранее мы сообщили о том, что обнаружена гробница неизвестного древнеегипетского фараона.

Видео: Telegram / АрхеоКод